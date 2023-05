Penny Dreadful gaat door als comic book-reeks • Nieuws • 02-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Zender Showtime en uitgever Titan Comics wekken Penny Dreadful weer tot leven. De eerder dit jaar gestopte horrorreeks gaat verder als stripserie.

Penny Dreadful werd in 2014 bedacht en geschreven door John Logan, de scenarist van Bond-films als Skyfall en SPECTRE. Logan gebruikte in zijn serie verschillende personages uit de Britse horrorliteratuur, zoals Victor Frankenstein, Mina Harker en Dorian Gray. Tot teleurstelling van veel fans werd in juni van dit jaar bekend gemaakt dat Penny Dreadful na het derde seizoen niet terug zou komen voor een vierde seizoen, maar nu komt er dus alsnog een vervolg in de vorm van een aantal stripboeken. De stripserie pakt het verhaal zes maanden na de gebeurtenissen in de laatste aflevering weer op. De boeken worden geschreven door Penny Dreadful-producent Chris King, met artwork van Jesús Hervás. Die laatste werkte eerder ook aan een stripboek gebaseerd op de dramaserie Sons of Anarchy van FX. De stripreeks moet ergens in 2017 verschijnen.

Over de inhoud van de boeken is nog niet veel bekend. John Logan had ooit plannen voor een seizoen van Penny Dreadful, waarin de personages het eiland van de door H.G. Wells bedachte Doctor Moreau bezoeken. In verband met een rechtenkwestie kreeg hij die specifieke verhaallijn echter nooit van de grond.