Peaky Blinders: Cillian Murphy keert terug als Tommy Shelby in filmvervolg

Cillian Murphy keert definitief terug als Tommy Shelby in de Peaky Blinders-film, waarvan de opnamen in september zullen beginnen. Dat bevestigde Steven Knight, de bedenker van de originele serie, in een interview met Birmingham World. Murphy was altijd al geïnteresseerd in een Peaky Blinders-film, maar de Ierse acteur is momenteel enorm 'in demand' vanwege het recente succes van Oppenheimer (nu te zien bij SkyShowtime), waar hij ook de Oscar voor beste mannelijke hoofdrol voor won. Voor zijn rol in Oppenheimer was hij met name bekend van Peaky Blinders: zes seizoenen lang gaf hij in het historische misdaaddrama van de BBC, dat zich afspeelt na de Eerste Wereldoorlog, gestalte aan het hoofd van een criminele familie in Birmingham. Het verhaal van de film wordt momenteel nog geheim gehouden. Murphy is vanaf vandaag ook nog op Netflix te zien als psychopaat in de film Red Eye (2015) van regisseur Wes Craven.