Ozark krijgt tweede seizoen van Netflix

Netflix bestelt een tweede seizoen van het vorige maand gelanceerde misdaaddrama Ozark.

De nieuwe reeks zal wederom bestaan uit tien afleveringen. Jason Bateman geeft in Ozark gestale aan de op het eerste gezicht keurige familieman Martin Byrde, die naast zijn werk als financieel adviseur in Chicago echter ook geld witwast voor een drugskartel. Nadat zijn zakenpartner een flink bedrag verduisterd blijkt te hebben, vertrekt hij noodgedwongen met zijn gezin naar het Ozark-gebergte, waar hij zich staande moet zien te houden tussen allerlei nieuwe criminelen. Laura Linney (The Big C) geeft gestalte aan zijn vrouw en ook Julia Garner (The Americans) en Peter Mullan (Top of the Lake) hebben bijrollen. Bateman speelt niet alleen de hoofdrol in de serie; hij is tevens producent en regisseur. Ozark werd bedacht door Bill Dubuque, de scenarist van films als The Judge en The Accountant.

Beluister ook de soundtrack van Ozark. Seizoen twee heeft nog geen releasedatum, maar Bateman is volgend jaar eerst op Netflix te zien in seizoen vijf van Arrested Development