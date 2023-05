Opnamen laatste seizoen Game of Thrones duren langer dan ooit

Liam Cunningham onthulde nieuwe informatie over de opnamen van Game of Thrones.

De acteur die in de HBO-serie gestalte geeft aan Davos Seaworth vertelde dat de opnamen van het laatste seizoen van de serie duren tot aan de zomer van 2018, ondanks dat er nu slechts zes afleveringen op het programma staan. De opnamen van de seizoenen met tien afleveringen namen voorheen altijd zes maanden in beslag. Voor de zes afleveringen van het achtste en laatste seizoen wordt echter veel meer tijd ( en geld ) uitgetrokken. Volgens Cunningham zal dat eveneens resulteren in langere afleveringen. De acteur vertelde aan de website Deadline dat hij de zes laatste scripts van Game of Thrones heeft ontvangen. Dit weekend komt de cast bij elkaar voor een eerste table read en de opnamen van het achtste seizoen zullen vervolgens binnen enkele dagen van start gaan.