Night School: grote tegenslagen en kleine triomfen

De documentaire Night School is een open portret van mensen die vechten voor de Amerikaanse droom.

'Ik heb geen baan nodig maar een carrière,' stelt de student Greg meerdere malen in de nieuwe Netflix-documentaire Night School. Een jaar lang liep regisseur Andrew Cohn mee met drie Afro-Amerikaanse volwassenen die hard werken om hun leven een andere wending te geven en hun middelbare school diploma’s te behalen.

De drie studenten zijn arm, gedreven en getroffen door persoonlijke en bredere systematische problemen. Greg is een 31-jarige alleenstaande vader van een jong meisje met epilepsie; de 26-jarige Shynika woont gedwongen in haar auto vanwege haar onderbetaalde baan als fastfoodmedewerker; en de 52-jarige Melissa dient alleen te slagen voor het vak wiskunde zodat ze haar droom in vervulling ziet gaan. Het trio is woonachtig in de staat Indianapolis – de staat heeft het laagste slagingspercentage binnen het middelbare onderwijs in Amerika – en staat ingeschreven bij het Excel Center. Het Excel Center is een leerinstelling waarbij 92 procent van de volwassen studenten zwart zijn en het geeft de studenten de kans om daadwerkelijk hun middelbare school diploma te behalen. In plaats van een GED (certificaat) die alleen beperkte werkmogelijkheden biedt.

De tweedekans-studenten hebben bescheiden doelen (struikelblokken overkomen, een leefbaar inkomen, gevoel van eigenwaarde), maar de hindernissen die ze moeten nemen zijn hoog. Greg ondervindt de meeste tegenslagen. Hij verliet voortijdig de middelbare school en verdiende geld als drugsdealer. Terwijl hij zijn leven wil beteren, is er nog steeds invloed van zijn broer die nog in het wereldje zit. Greg gaat gebukt onder gevolgen van gemaakte keuzes uit het verleden.

Cohn kiest gelukkig niet voor de sentimentele weg, maar zorgt voor een directe aanpak van het materiaal. De verhaallijnen van Greg, Shynika en Melissa ontwikkelen zich zonder inmenging of overproductie van de regisseur. Hij adresseert sociale scheuren in de maatschappij zonder dat het afdoet aan de flow van de documentaire. Niettemin sijpelt oprechte emotie door onder meer in scènes waar de drie studenten te horen krijgen of ze wel of niet geslaagd zijn.

Night School laat grote tegenslagen en kleine triomfen zien. De documentaire is geen manipulatief verhaal van verlossing, maar toont charismatische mensen die je wilt zien slagen in het leven. Cohn stelt ons in staat om te beseffen dat we niet zoveel van elkaar verschillen en iedereen dagelijks kansen creëert om zichzelf te verbeteren.

Night School, vanaf 23 september op Netflix