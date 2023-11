Nieuwe films op Netflix: The Invisible Man, Emma en The Lighthouse Netflix , Film , Kijktip , Feature • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Universal / Blumhouse

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: een Jane Austen-verfilming, een onzichtbare stalker en tot waanzin gedreven vuurtorenwachters.

Emma (2020)

Acteurs: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Josh O'Connor

Regie: Autumn de Wilde

© Focus Features

Fans van (adaptaties van) het werk van Jane Austen zitten goed deze maand: eind november wordt Sanditon hervat bij de NPO en daarnaast kan er vanaf vandaag op Netflix gekeken worden naar het lichtvoetige kostuumdrama Emma. Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit) speelt de matchmaker die zich erg graag bemoeit met de liefdeslevens van de mensen om haar heen en ziet zich omringd door een fijne cast met onder anderen zanger Johnny Flynn (Vanity Fair), Josh O'Connor (God's Own Country) en Callum Turner (The Capture). Hoewel Emma geen Austen-adaptatie is die het wiel opnieuw uitvindt komt de humor van de schrijfster prima uit de verf. En de voor een Golden Globe genomineerde Taylor-Joy doet genoeg om zich van haar voorgangers uit de jaren negentig (Alicia Silverstone, Gwyneth Paltrow) te onderscheiden.

The Invisible Man (2020)

Acteurs: Elisabeth Moss, Aldis Hodge, Storm Reid

Regie: Leigh Whannell

© Universal / Blumhouse

Eigenlijk zou Johnny Depp de invisible man gaan spelen, maar na het floppen van The Mummy en het ineenstorten van het nog niet eens gebouwde 'Dark Universe' ging Universal een andere kant op. Leigh Whannell (de Saw-scenarist had net indruk gemaakt met de low-budget scifi-thriller Upgrade) en Jason Blum (vaak succesvol met low-budget horror) bedachten een nieuw verhaal met een feministische spin: The Invisible Man volgt een vrouw die slachtoffer is van huiselijk geweld en tot waanzin wordt gedreven wanneer ze denkt dat haar dode (en rijke) echtgenoot haar op de een of andere manier nog steeds aan het stalken is. De hoofdrol wordt gespeeld door Elisabeth Moss, die zich met rollen in ook Shining Girls en The Handmaid's Tale bijna heeft gespecialiseerd in personages die een trauma moeten overkomen.

The Lighthouse (2019)

Acteurs: Robert Pattinson en Willem Dafoe

Regie: Robert Eggers

© A24 Films