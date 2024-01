Nieuwe films op Netflix: The Hunt, Galaxy Quest en Insidious: The Red Door Netflix , Film , Kijktip , Feature • 08-01-2024 • leestijd 2 minuten • 1963 keer bekeken • bewaren

© Dreamworks Pictures

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: de jacht op Betty Gilpin, een ode aan de nerd-cultuur en het regiedebuut van Patrick Wilson.

The Hunt (2020)

Acteurs: Betty Gilpin, Hilary Swank, Emma Roberts

Regie: Craig Zobel

© Universal Pictures / Blumhouse Productions

Controversiële actiethriller afkomstig van een aantal hele grote namen uit de televisiewereld: scenaristen Damon Lindelof en Nick Cuse (allebei bekend van Watchmen) werkten eerder al samen met regisseur Craig Zobel (Mare of Easttown) aan de bejubelde HBO-serie The Leftovers. The Hunt is een variatie op de klassieker The Most Dangerous Game (1932): verschillende mensen uit de arbeidersklasse worden ontvoerd door de rijke elite en daarna op een afgelegen locatie gebruikt als doelwitten in een sadistisch jachtspelletje, totdat de minderbedeelden besluiten om terug te vechten. De satire op de huidige politieke verdeeldheid in Amerika kwam volgens zowel links als rechts niet echt goed uit de verf, maar de actie en de humor (plus het spel van GLOW-actrice Betty Gilpin, die onlangs met Lindelof herenigde voor Mrs. Davis) kregen lof.

Galaxy Quest (1999)

Acteurs: Tim Allen, Sam Rockwell, Justin Long

Regie: Dean Parisot

© Dreamworks Pictures

Geestige scifi-parodie in de stijl van het eerdere Three Amigos (1986) en het latere Tropic Thunder (2008), over een zelfingenomen acteur die niet doorheeft terecht te zijn gekomen in een echte situatie waarbij er daadwerkelijk iets op het spel staat. Jason Nesmith (Tim Allen) gaf in de jaren 80 in een Star Trek-achtige tv-serie gestalte aan het type captain Kirk en wordt gedwongen weer in de huid van zijn personage te kruipen als aliens hem aanzien voor een daadwerkelijke held wiens hulp ze goed kunnen gebruiken. Zijn oude crewleden, met wie hij erg een hobbelige relatie onderhoudt, worden gespeeld door onder meer Sigourney Weaver (zelf een scifi-icoon dankzij de Alien-films) en een heerlijk stoïcijnse Alan Rickman. Galaxy Quest is een liefdevolle ode aan de nerd-cultuur die later ook nog op televisie gevierd zou worden in The Big Bang Theory.

Insidious: The Red Door (2023)

Acteurs: Patrick Wilson, Ty Simpkins, Hiam Abbass

Regie: Patrick Wilson

© Sony Pictures