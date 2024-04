Nieuwe films op Netflix: Rocketman, Top Five en Solace Netflix , Film , Kijktip • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Paramount Pictures

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: Rosario Dawson interviewt Chris Rock, Anthony Hopkins jaagt op Colin Farrell en Taron Egerton is Elton John.

Solace (2015)

Acteurs: Anthony Hopkins, Colin Farrell, Jeffrey Dean Morgan

Regie: Alfonso Poyart

© New Line Cinema

Psychologische thriller waarin Anthony Hopkins, net als in The Silence of the Lambs, een buitenstaander speelt (ditmaal een getraumatiseerde helderziende) die door de politie wordt ingeschakeld om een moordenaar te vinden. Hij geeft gestalte aan de teruggetrokken dokter John Clancy, die de FBI helpt met het onderzoek naar een reeks moorden en hen op het spoor zet van een dader (Colin Farrell uit Sugar) die net als hem een bovennatuurlijke gave lijkt te hebben. Door het verfijnde acteerwerk van Hopkins onderscheidt de film zich nog enigszins van de rest van de middelmaat, hoewel het niveau van klassiekers als Se7en en het eerder genoemde Silence of the Lambs nergens wordt gehaald. Geheel toevallig werd Solace ooit overwogen als sequel op Se7en, met Morgan Freemans personage William Somerset in de John Clancy-rol.

Top Five (2014)

Acteurs: Chris Rock, Rosario Dawson, Gabrielle Union

Regie: Chris Rock

© Paramount Pictures

Niet bijzonder memorabele maar wel erg vermakelijke satire op de film- en komediewereld, waarin Chris Rock veel van zijn eigen frustraties verwerkte: hij speelt een komiek die graag wat serieuzer genomen wil worden, maar met talloze privéproblemen kampt en het helemaal gehad heeft met zijn flauwe maar wel zeer succesvolle filmfranchise Hammy the Bear (ironisch genoeg schreef hij het script naar verluidt op de set van Grown Ups 2). Rock is geen Woody Allen, maar de gesprekken tussen de door hem gespeelde komiek en een door Rosario Dawson gespeelde journalist zijn sterk genoeg om de film tussen alle groffe humor door ook wat hart te geven. Dat hart wordt overgoten met veel gastoptredens van collega-komieken: zelfs Jerry Seinfeld mag op het einde nog zijn top five (de titel verwijst naar je lijstje met favoriete rappers) geven.

Rocketman (2019)

Acteurs: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden

Regie: Dexter Fletcher

© Paramount Pictures