Sugar S01E01-03: lijzig, broeierig en zwoel

© Apple TV+

Colin Farrell speelt een mysterieuze privédetective in thriller die op opzichtige maar fijne wijze flirt met het film noir-genre.

John Sugar (Colin Farrell) is een privédetective die als personage niet had misstaan in een misdaadroman van Raymond Chandler. Chandler maakte in de jaren 40 van de vorige eeuw furore als schrijver en inspirator van het film noir-genre. Zie bijvoorbeeld Billy Wilders Double Indemnity (1944, Chandler werkte mee aan deze adaptatie) en Howard Hawks’ The Big Sleep (1946). Flarden uit die films, en een keur aan andere filmische hoogstandjes (waaronder uit het werk van John Cassavetes), passeren voortdurend de revue in Sugar. De hoofdpersoon is een filmliefhebber maar de serie is ook geregisseerd door een cinefiel: Fernando Meirelles, bekend van City of God (2002).

Aan het begin van het seizoen verblijft Sugar nog in Japan, maar al snel krijgt hij de vraag of hij zich wil verdiepen in een vermissingszaak in Hollywood. Filmmagnaat Jonathan Siegel (James Cromwell, die in 1997 ook in de geweldige neo noir L.A. Confidential speelde) wil dat Sugar op zoek gaat naar zijn kleindochter Olivia (Sydney Chandler). Ze is verslaafd aan drugs en heeft zich al enige tijd niet gemeld. Zodra Sugar zijn onderzoek instelt wordt hij meteen tegengewerkt door Siegels familieleden. Zoon en filmproducent Bernie (Dennis Boutsikaris) heeft duidelijk iets te verbergen, evenals zijn ex Melanie (Amy Ryan).

© Apple TV+

En intussen duiken ook snode types in de zaak, die gaandeweg ook op Sugars pad komen. Of zoals de hoofdpersoon fluistert in de voice-over: ‘Er is bloed in het water en de haaien cirkelen rond.’ Sugar zit vol met dat soort prevelende, contemplatieve overpeinzingen – nog zo’n stijlmiddel uit de film noir. En ook de plot zelf doet onmiskenbaar denken aan Roman Polanski’s noirfilm Chinatown (1974). Het gevaar is in die zin dat de serie vooral tot de verbeelding spreekt bij liefhebbers van het genre. Tegelijkertijd bewijst Apple TV+ met deze titel juist dat ze niet iedereen hoeven te pleasen.

© Apple TV+

Sugar is lijzig, broeierig en zwoel. En Farrell zet als mysterieuze detective meteen de juiste toon. Sugar is cynisch maar empathisch, en lijkt iedereen altijd een stapje voor te zijn. Ook zijn acteerprestatie is een onvervalste ode aan film noir.