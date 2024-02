Nieuwe films op Netflix: Prisoner's Daughter, The Guilt Trip en The Peacemaker

Familiedrama van Twilight-regisseur Catherine Hardwicke, over de moeizame relatie tussen een berouwvolle gevangene (Brian Cox uit Succession ) en zijn in de (financiële) problemen geraakte dochter (Kate Beckinsale uit The Widow ). De terminaal zieke Max (Cox) mag na 12 jaar celstraf zijn resterende tijd onder huisarrest doorbrengen bij dochter Maxine (Beckinsale) en kleinzoon Ezra (Christopher Convery). Max doet zijn uiterste beste om het vertrouwen van Maxine weer terug te winnen, terwijl Ezra's gewelddadige vader voor extra complicaties zorgt. De film houdt zich braaf aan alle conventies - Max leert Ezra zich te beschermen tegen pestkoppen - maar het is fijn om Cox na zes jaar Logan Roy in Succession weer een personage met compassie te zien spelen.

Zangeres Barbra Streisand had door de jaren heen genoeg succes in de filmwereld (The Way We Were, Yentl, A Star Is Born), maar de afgelopen decennia liet ze zich alleen nog af en toe door een komiek verleiden tot een terugkeer op het witte doek: in The Guilt Trip van regisseur Anne Fletcher (The Proposal, dat het nu ook weer goed doet op Netflix) gaat Joyce (Streisand) met haar zoon (Seth Rogen) op een roadtrip, waarbij ze zich volop met elkaars (liefdes)levens bemoeien. De personages zijn herkenbaar en de chemie tussen Streisand en Rogen (die de zangeres naar eigen zeggen niet kon overhalen om een joint met hem te roken) is aanwezig, hoewel het soort van biografische script van Dan Fogelman (This Is Us) helaas weinig echt scherpe grappen bevat.