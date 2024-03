Nieuwe films op Netflix: Ome Cor, Sympathy for the Devil en West of Memphis

Psychologische thriller die eind vorig jaar in de Nederlandse bioscopen draaide en die Nicolas Cage (The Unbearable Weight of Massive Talent) alle gelegenheid geeft om volledig te ontsporen: fans van zijn optredens in bijvoorbeeld Vampire's Kiss en Face/Off kunnen hun hart weer ophalen. In Sympathy for the Devil is James (Joel Kinnaman uit Silent Night) op weg naar het ziekenhuis voor de bevalling van zijn vrouw, wanneer een wildvreemde man (Cage speelt 'The Passenger') bij hem in de auto stapt en hem onder schot houdt. James wordt gedwongen te gaan rijden en al vrij snel sleurt zijn passagier hem mee in een dodelijk kat-en-muisspelletje. Het scenario van de thriller is niet bijster bijzonder, maar Cage is nimmer saai om naar te kijken en Kinnaman houdt met zijn meer ingetogen spel alle manie toch nog een beetje in balans.