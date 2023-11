Nieuwe films op Netflix: My Life, Saw en Catch Me If You Can Netflix , Film , Kijktip , Feature • Vandaag • leestijd 2 minuten • 184 keer bekeken • bewaren

© Columbia Pictures

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: een terminaal zieke Michael Keaton, groteske spelletjes met Jigsaw en een ongrijpbare Leonardo DiCaprio.

Saw (2004)

Acteurs: Cary Elwes, Leigh Whannell, Danny Glover

Regie: James Wan

© Lionsgate

Jarenlang was het vaste prik rond Halloween: een nieuwe Saw-film in de bioscoop. Iets dat bedenkers James Wan en Leigh Whannell bij het maken van het eerste deel waarschijnlijk nooit hadden kunnen vermoeden. En passant waren ze daarbij ook nog even verantwoordelijk voor een horroricoon dat nu in een adem genoemd wordt met Freddy, Jason en Chucky. John 'Jigsaw' Kramer (Tobin Bell) is een terminale patiënt die probeert 'ondankbare' mensen het leven opnieuw te leren waarderen. Alleen doet hij dat wel door ze onder het motto 'how much blood will you shed to stay alive?' allerlei groteske en dodelijke opdrachten uit te laten voeren. De eerste film is nog redelijk ingehouden - later ging men pas echt los qua 'torture porn' - waarbij de 'reverse bear trap' waar Amanda (Shawnee Smith) in verzeild is geraakt een van de hoogtepunten vormt.

My Life (1993)

Acteurs: Michael Keaton, Nicole Kidman, Bradley Whitford

Regie: Bruce Joel Rubin

© Columbia Pictures

Michael Keaton (Dopesick) speelde lang tijd vooral komische rollen maar mocht ook in de vroegere jaren af en toe, en met succes, zijn tanden zetten in een meer dramatische rol. Zoals bijvoorbeeld in Clean and Sober (1988) en de sentimentele tranentrekker My Life (1993). Keaton speelt een man die op het punt staat vader te worden, maar dan te horen krijgt dat hij terminaal ziek is en de geboorte van zijn eerste kind waarschijnlijk niet meer mee zal maken. Terwijl hij het naderende einde langzaam maar zeker accepteert, probeert hij de nodige wijsheden voor zijn nazaat op camera vast te leggen. My Life is de eerste en nog altijd enige regieklus van scenarist Bruce Joel Rubin, die met zijn scenario's voor Ghost en Jacob's Ladder al eerder gelijksoortige thema's rond leven en (acceptatie van de) dood verkende.

Catch Me If You Can (2002)

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken

Regie: Steven Spielberg

© Dreamworks Pictures