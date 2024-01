Nieuwe films op Netflix: Boundaries, Pretty Woman en The Running Man Netflix , Film , Kijktip , Feature • 01-01-2024 • leestijd 2 minuten • 417 keer bekeken • bewaren

© Getty Images

We zetten een aantal recent op Netflix verschenen films op een rij. Deze week: Christopher Plummer als foute opa, Julia Roberts als goedhartige prostituee en Arnold Schwarzenegger in een dodelijke realityshow.

Boundaries (2018)

Acteurs: Vera Farmiga, Christopher Plummer, Lewis MacDougall

Regie: Shana Feste

© Sony Pictures

Het is een rol die veel acteurs op leeftijd graag een keer spelen: de opa die in de laatste fase van zijn leven geen zin meer heeft om (tijdens een road-trip of familiebijeenkomst) nog langer op zijn tong te bijten. Alan Arkin won er zelfs een Oscar voor toen hij het deed in Little Miss Sunshine. In Boundaries mag Christopher Plummer (The Sound of Music) invulling geven aan deze rol: de door hem gespeelde Jack Jaconi wordt na het dealen van drugs uit zijn verzorgingshuis getrapt, waarna zijn van hem vervreemde dochter (Vera Farmiga uit Bates Motel) hem noodgedwongen op komt halen. Samen met haar eigen 14-jarige zoon (Lewis MacDougall) beginnen ze aan een roadtrip die een aantal onverwachte wendingen neemt. Boundaries geen enorme hoogvlieger, maar net als Arkin geniet ook Plummer hier zichtbaar van zijn rol.

Pretty Woman (1990)

Acteurs: Richard Gere, Julia Roberts, Jason Alexander

Regie: Garry Marshall

© Getty Images

Sinds de populariteit van Leave the World Behind worden ook andere films van Julia Roberts en Ethan Hawke weer volop bekeken op Netflix. In het geval van Hawke werd de sciencefictionfilm Predestination door veel kijkers opnieuw gevonden en wat Roberts betreft doet de onlangs toegevoegde romkomklassieker Pretty Woman het erg goed goed. De actrice speelt daarin een goedhartige prostituee die een week lang wordt ingehuurd door een materialistische zakenman (Richard Gere). Pretty Woman transformeerde Roberts in een bonafide filmster en romkom-koningin voor de jaren negentig, maar bijna liep het anders: de eerste scriptversie was juist een duister drama over een met drugs en prostitutie gevulde onderwereld van Los Angeles, waarna de producenten besloten dat Garry Marshall er een Hollywood-sprookje van zou maken.

The Running Man (1987)

Acteurs: Arnold Schwarzenegger, Maria Conchita Alonso, Richard Dawson

Regie: Paul Michael Glaser

© Tri-Star Pictures