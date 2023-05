Nieuwe castleden voor Matt LeBlanc-sitcom • Nieuws • 05-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Matt LeBlanc was tien jaar lang op NBC te zien in Friends en start deze herfst met een nieuwe sitcom op CBS. Hij zal in Man with a Plan gezelschap krijgen van de onlangs toegevoegde castleden Kevin Nealon en Liza Snyder.

Kevin Nealon – vooral bekend van Weeds en Saturday Night Live – zal volgens TVLine in de sitcom gestalte geven aan de oudere broer en zakenpartner van de door LeBlanc gespeelde Adam. Liza Snyder is volgens Variety gecast als Adams vrouw. Haar rol werd in de pilot gespeeld werd door The Office -actrice Jenna Fischer, maar zij besloot de serie vlak na de pick-up te verlaten. Snyder beleefde eerder al succes met een andere sitcom op CBS; ze was zes jaar lang op de zender te zien als Christine Hughes in het in 2006 gestopte Yes, Dear.

In Man with a Plan speelt LeBlanc een vader van drie kinderen die zich weer meer met de opvoeding moet bemoeien, wanneer zijn vrouw na dertien jaar huismoeder te zijn geweest opnieuw begint met werken. De acteur komt volgend jaar ook nog terug voor een laatste seizoen van Episodes op Showtime en zal daarnaast aanblijven als co-host van het autoprogramma Top Gear. Man with a Plan gaat op 24 oktober in première op CBS.