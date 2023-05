Nieuwe beelden uit vijfde seizoen van Orphan Black • Nieuws • 23-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Sarah en haar klonen maken zich klaar voor een allesbeslissende strijd in de trailer voor het vijfde seizoen van Orphan Black.

In de sciencefictionserie van BBC America ontdekt een jonge vrouw (Tatiana Maslany) dat ze het middelpunt is van een samenzwering omtrent het klonen van mensen, wanneer ze iemand die als twee druppels water op haar lijkt zelfmoord ziet plegen. Inmiddels hebben Sarah en haar klonen samen zo’n beetje alles meegemaakt, maar in het vijfde en laatste seizoen achterhalen ze dan eindelijk degene die achter de schermen verantwoordelijk is. Maslany kreeg veel lovende kritieken voor al haar dubbelrollen. De Canadese actrice won dan ook verschillende prijzen voor Orphan Black, waaronder een Emmy in 2016. Het afsluitende seizoen van Orphan Black gaat op 10 juni in première bij BBC America.

In Nederland zijn de eerste vier seizoenen van Orphan Black exclusief te zien bij Netflix. Men verwacht dat ook het vijfde seizoen daar in de loop van juni van start zal gaan.