Netflix verlengt Friends From College

De studievrienden uit Friends from College mogen opnieuw samenkomen in een tweede seizoen.

Netflix bestelt wederom acht afleveringen van de komische serie, die werd bedacht door Nick Stoller (Forgetting Sarah Marshall, Get Him to the Greek) en Francesca Delbanco. Het inmiddels getrouwde stel studeerde vroeger samen aan Harvard, de universiteit waar de zes vrienden uit de serie elkaar ook ontmoetten. De vaste cast van Friends from College bestaat uit Cobie Smulders (How I Met Your Mother), Keegan-Michael Key (Key and Peele), Annie Parisse (Vinyl, The Following), Nat Faxon (Married, American Dad), Fred Savage (The Grinder, The Wonder Years) en Jae Suh Park (The Mindy Project, The Big Short). Welke van de gastrolspelers (Billy Eichner was te zien als de vriend van het door Savage gespeelde personage) terugkeren is niet bekend en ook een releasedatum is er nu nog niet.