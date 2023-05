Netflix pakt première nieuwe Scorsese-film • Nieuws • 22-02-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Streamingdienst Netflix heeft een deal gesloten met regisseur Martin Scorsese over zijn aankomende film The Irishman. De gangsterfilm met Robert De Niro in de hoofdrol zal volgens Indiewire via Netflix zijn première beleven.

Steve Zaillians scenario voor de film is een bewerking van het boek I Heard You Paint Houses van Charles Brandt, over Frank ‘The Irishman’ Sheeran. Deze notoire maffiahuurmoordenaar vocht in de Tweede Wereldoorlog, voor hij als bijbaantje voor de Bufalino maffiafamilie ging werken. De titel van het boek is een uitdrukking die verwijst naar de resulterende bloedspetters op de muur.

Robert De Niro zal waarschijnlijk dertig jaar jonger worden gemaakt voor de titelrol met behulp van CGI-effecten door Industrial Light & Magic, de studio achter onder meer Avatar, Surrogates en Pirates of the Caribbean. Het wordt De Niro’s negende samenwerking met Scorsese, na samenwerkingen in onder andere Taxi Driver en Raging Bull. Andere namen die tot nu toe verbonden zijn aan het project zijn Al Pacino en Joe Pesci.

De rechten van de film, met een budget van honderd miljoen dollar, waren aanvankelijk in handen van Paramount Pictures en STX Entertainment, maar na tegenvallende bezoekersaantallen voor Scorsese’s recentste film Silence en het vertrek van Paramount-voorzitter Brad Grey besloot de regisseur een andere weg in te slaan. Een bron dichtbij de gesloten deal onthult: ‘Scorsese’s film is een riskante onderneming, en Paramount bevindt zich niet in de positie om risico’s te nemen. Op deze manier kan hij het project maken zoals hij het wil.’

Productie van The Irishman begint waarschijnlijk later dit jaar. De release van de film staat gepland voor 2019.