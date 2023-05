Netflix onthult trailer voor Counterpunch • Nieuws • 29-05-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix volgt de opkomst van een nieuwe generatie boksers in de trailer voor Counterpunch.

Regisseur Jay Bulger wil met de documentaire de discipline en inzet van drie jonge boksers in beeld brengen en zal zowel hun overwinningen als hun teleurstellingen laten zien. Het drietal is vastbesloten om tegen alle verwachtingen in net zo beroemd te worden als Mike Tyson en Muhammad Ali, maar de bokswereld ziet er inmiddels anders uit dan in de tijd van hun grote idolen. Bulger maakte eerder de bejubelde muziekdocumentaire Beware of Mr. Baker. Hij is zelf een voormalig amateur-bokser met nog altijd veel passie voor de sport en besloot daarom een documentaire te maken over de huidige staat van het wereldje.

Counterpunch gaat op 15 juni in première op het filmfestival van Los Angeles. Vervolgens is de film van 16 juni te streamen bij Netflix.