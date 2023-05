Netflix kondigt Carmen Sandiego-serie aan

Netflix bestelt een eerste seizoen van de animatieserie Carmen Sandiego. Gina Rodriguez (Jane the Virgin) verleent haar stem.

Carmen Sandiego werd in de jaren 80 bedacht voor een reeks educatieve computerspellen. Later dook ze ook op in verschillende tv-programma's en stripboeken. Het in rode hoed en bijpassende jurk gehulde personage diende daarin altijd als superschurk. De Netflix-serie zal zich richten op haar vroege jaren en laat zien waarom ze koos voor een carrière als internationale dievegge. Rodriguez gaf via social media al een eerste blik op de nieuwe incarnatie van het personage vrij. Daarnaast kondigde Netflix ook een tweede stemacteur in de vorm van Finn Wolfhard. Wolfhard is geen onbekende bij Netflix; hij is in Stranger Things te zien als Mike Wheeler. Verder kwam hij onlangs ook nog voorbij in de trailer voor de Stephen King-verfilming It