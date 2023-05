Netflix bestelt tweede seizoen van GLOW

De Gorgeous Ladies Of Wrestling komen terug in een tweede seizoen van GLOW.

Netflix bestelt tien nieuwe afleveringen van de serie die werd bedacht door Liz Flahive en Carly Mensch, twee schrijvers van Orange is the New Black . Jenji Kohan (de bedenker van Orange is the New Black) is tevens een van de producenten van GLOW. Het verhaal speelt zich af in de jaren 80 en volgt de werkloze actrice Ruth (Alison Brie), die aan de slag gaat in een serie over vrouwenworstelen. Ze neemt het als haar Russische typetje Zoya The Destroya op tegen haar voormalige beste vriendin Debbie (Betty Gilpin), die in het tv-programma door het leven gaat als de Amerikaanse heldin Liberty Belle. De cast van GLOW bestaat voornamelijk uit vrouwen, met uitzondering van komiek Marc Maron, die gestalte geeft aan de regisseur die het groepje worstelaars tot een team moet kneden.