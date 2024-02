NCIS: 21ste seizoen van misdaadserie gaat in maart in première op Net5

In de première wordt agent Nick Torres (Wilmer Valderrama) gearresteerd voor de moord op een man die vroeger zijn familie tormenteerde.

Eerder deze maand ging het 21ste seizoen van NCIS in première op de Amerikaanse televisie en de reeks heeft inmiddels ook een Nederlandse startdatum: vanaf zaterdag 16 maart zie je elke week een nieuwe aflevering op Net5. Mede door toedoen van de recente stakingen in Hollywood bestaat het seizoen deze keer uit tien afleveringen. NCIS volgt een speciale politie-eenheid die misdrijven onderzoekt binnen de Amerikaanse marine. Het team van rechercheurs staat inmiddels onder leiding van voormalig FBI-agent Alden Parker (Gary Cole). Andere rollen zijn er voor onder meer Sean Murray, Wilmer Valderrama en Katrina Law. Het 21ste seizoenen moet het wel stellen zonder de vorig jaar overleden David McCallum (Donald 'Ducky' Mallard in de serie). Overigens verschenen eerder deze maand ook enkele seizoenen van NCIS op Netflix.