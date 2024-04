Murder in Provence: eerste seizoen gaat in mei van start op BBC First

De Britse misdaadserie Murder in Provence is vanaf vrijdag 24 mei te zien op BBC First. Een van de hoofdrollen is voor Roger Allam, die gestalte gaf aan inspecteur Fred Thursday in Endeavour Morse. In zijn nieuwe tv-serie vormt hij een duo met Nancy Carroll, die bekend is van haar rol in Father Brown, waarvan binnenkort het elfde seizoen van start gaat op BBC First. Murder in Provence volgt onderzoeksrechter Antoine Verlaque (Allam) en zijn partner Marine Bonnet (Carroll), die moorden en mysteries onderzoeken in hun idyllische woonplaats in het zuiden van Frankrijk. Ze krijgen daarbij hulp van plaatsvervangend politiecommissaris Hélène Paulik (Keala Settle). Murder in Provence is gebaseerd op de boeken van M.L. Longworth en bestaat uit drie afleveringen met elk een speelduur van 90 minuten. In de eerste aflevering moet het stel hun plannen voor een weekendje weg op pauze zetten wanneer er een moord wordt gepleegd op de lokale universiteit.