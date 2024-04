Father Brown: elfde seizoen gaat in mei van start op BBC First

Het elfde seizoen van Father Brown is vanaf maandag 20 mei te zien op BBC First. Mark Williams (Harry Potter) geeft in de Britse misdaadserie gestalte aan het titelpersonage, een katholieke priester met een talent voor het oplossen van misdaden. De première van het tiendelige elfde seizoen pakt de draad op in 1955 en draait om de intense rivaliteit tussen atleten uit Kembleford en Hambleston, die uiteindelijk een dodelijke wending neemt tijdens de lokale Olimpicks. In de tweede aflevering van de reeks onderzoekt Father Brown een moord op een kunst- en ambachtsmarkt, waarbij Lorna Watson terugkeert als Sister Boniface. Watson was al eens eerder te zien in Father Brown en onlangs kreeg haar personage ook een eigen spin-off-serie. Later in het seizoen keert verder nog John Light weer terug als Father Browns vijand Hercule Flambeau. Overigens is er momenteel ook al een twaalfde en een dertiende seizoen van Father Brown in de maak.