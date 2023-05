Mr. Robot-bedenker kijkt naar nieuwe tv-projecten • Nieuws • 19-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Sam Esmail lijkt aan enkel Mr. Robot niet genoeg te hebben. Het grote brein achter het hackerdrama heeft twee nieuwe series in ontwikkeling.

Volgens Deadline wil Esmail de experimentele podcast Homecoming adapteren voor tv. De huidige webversie draait om een welzijnswerker bij een geheime overheidsinstantie, haar ambitieuze baas en een soldaat die weer probeert te integreren in de samenleving. Hun verhaal wordt verteld aan de hand van telefoongesprekken, therapiesessies en andere geluidsopnamen. De rollen in de podcast zijn voor Catherine Keener, David Schwimmer en Oscar Isaac. Volgens The Hollywood Reporter voert Esmail ook gesprekken met Universal om een tv-adaptatie van de Duitse sciencefictionfilm Metropolis uit 1927 in goede banen te leiden. De klassieker van regisseur Fritz Lang was van grote invloed op latere films in het genre, zoals Blade Runner. De versie voor het kleine scherm speelt zich wederom af in een futuristische stad, waar de rijken hoog in hun ivoren toren de scepter zwaaien, terwijl de hardwerkende arbeiders beneden worden uitgebuit.

Esmail zal Homecoming produceren en misschien de regie van de pilot voor zijn rekening nemen. Zijn rol in Metropolis is nog niet helemaal duidelijk, maar Universal gaat voor die miniserie sowieso een paar jaar de tijd nemen. Naar verluidt willen ze voor elke aflevering een budget van 10 miljoen dollar uittrekken.