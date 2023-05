Minder Connie Britton in vijfde seizoen Nashville • Nieuws • 25-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Vlak nadat de premièredatum van het vijfde seizoen – 5 januari 2017 – bekend werd gemaakt, kregen de fans van Nashville minder leuk nieuws te verwerken. Volgens verschillende bronnen zal hoofdrolspeelster Connie Britton in ongeveer 10 van de 22 nieuwe afleveringen te zien zijn.

Het nieuws werd als eerste naar buiten gebracht door Entertainment Weekly en vervolgens bevestigd door TVLine. Daarnaast bericht Deadline dat Britton de muzikale dramaserie na het vijfde seizoen helemaal zou willen verlaten. Nashville werd vorig jaar stopgezet door ABC, maar vervolgens weer opgepikt door CMT. De serie leek toen de belangrijkste castleden – inclusief Hayden Panettiere, die vorig seizoen nog verschillende afleveringen ontbrak – te kunnen behouden, ondanks dat CMT minder budget ter beschikking heeft. Toch is het nieuws dat juist Brittons rol nu wordt gereduceerd redelijk opvallend, hoewel de zender haar nog altijd vast probeert te leggen voor meer afleveringen.

Hoe Britton precies (gedeeltelijk) uit de serie geschreven zal worden is nog niet duidelijk. Overigens zijn de twee actrices die haar jonge dochters spelen momenteel wel nog steeds vaste castleden. Eerder leken Will Chase en Aubrey Peeples de enige twee vaste castleden die in het nieuwe seizoen nog enkel een gastrol zouden krijgen. Het vijfde seizoen van Nashville begint op 5 januari met een extra lange aflevering. De eerste vier seizoenen zijn nu te bekijken op Netflix.