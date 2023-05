Michelle Yeoh bevestigd voor Star Trek Discovery

Michelle Yeoh is aan boord gekomen van Star Trek Discovery. De actrice zal in de nieuwe Star Trek-serie één van de hoofdrollen vertolken.

De casting van Yeoh werd bevestigd door Nicholas Meyer, de regisseur van Star Trek II: The Wrath of Khan en Star Trek VI: The Undiscovered Country. Meyer is ook bij Discovery betrokken, dit keer als consultant / producent. Hij gaf nog niet prijs wat voor personage Yeoh gaat spelen, maar het is bekend dat het hoofdpersonage in de serie een vrouw wordt , dus het zou kunnen gaan om de hoofdrol. De Maleisisch-Chinese actrice brak halverwege de jaren negentig door in Amerika en Europa met haar rol als Bond Girl in Tomorrow Never Dies met Pierce Brosnan. Ze was toen al een grote ster in Azië. Verder speelde ze met Chow Yun-Fat in het Oscarwinnende Crouching Tiger, Hidden Dragon. Haar personage uit die film vertolkte ze onlangs nogmaals in de voor Netflix gemaakte sequel. Op Netflix is ze tevens te zien in het tweede seizoen van Marco Polo