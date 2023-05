Michael Mann produceert serie over Vietnamoorlog

Michael Mann (Heat) bereidt een miniserie over de Vietnamoorlog voor. De verfilming wordt gebaseerd op het boek Huê 1968 van Mark Bowden.

Het verhaal draait om het beruchte Tet-offensief, waar de Vietcong het Amerikaanse leger aan het begin van 1968 volledig mee verraste. Bowden, die ooit het door hem geschreven Black Hawk Down verfilmd zag worden door Ridley Scott, werkte zo'n vijf jaar lang aan zijn nieuwe boek, dat door Mann werd bestempeld als een meesterwerk vergelijkbaar met For Whom The Bell Tolls en All Quiet On The Western Front. Mann zal Huê 1968 samen met producent Michael De Luca (The Social Network, Moneyball) bewerken tot een acht tot tien uur durende miniserie en verschillende afleveringen zelf regisseren. Mann schoot eerder de pilot van Luck voor HBO en was in de jaren 80 producent van Miami Vice , een politieserie waar hij later ook zelf een filmversie van zou regisseren.