Mediaoverzicht: Netflix moet Europeser

Het mediaoverzicht van 26 mei: Martin van Waardenberg is boos, Frank van der Lende is moe en de dreiging van goedkope Europese rommel op Netflix.

Acteur Martin van Waardenberg windt zich op in De Volkskrant , omdat hij weg moet bij Kanniewaarzijn. Astrid Joosten mocht hem het nieuws brengen. ‘Ik heb het idee dat het Astrid ook van hogerhand wordt opgelegd,’ aldus de acteur (60), die niet in de nieuwe formule van het programma zou passen. Volgens Van Waardenberg is het iets anders: hij is gewoon te oud. 'Ik vind het een rare zaak dat ze het ontkennen. Als ze ballen hadden gehad, zeggen ze gewoon: klopt, hij is te oud. Van de voormalige eindredacteur hoorde ik dat er letterlijk in de vergadering is gezegd dat ik weg moest omdat ik te oud ben.’ Enfin, het is in ieder geval een doodlopende weg, zegt Van Waardenberg: ‘Jongeren kijken YouTube-filmpjes op hun telefoon, die kijken geen televisie.’