Máxima S01E01-02: perfecte balans tussen humor en drama Videoland , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© Francesca Pegani / Millstreet Films

Makers van uitstekend gecast historisch drama geven op bevredigende wijze een inkijkje in de soms bijna sprookjesachtige relatie tussen Máxima en Willem-Alexander.

‘Een zuurpruim’, zo noemt Máxima Zorreguieta (Delfina Chaves) prins Willem-Alexander (Martijn Lakemeier) als zij hem voor het eerst ontmoet op een feestje in Sevilla in 1999. Máxima heeft de taak gekregen om de festiviteiten met een fotocamera vast te leggen voor het nageslacht; Willem-Alexander stoort zich aan de fotograferende Argentijnse. Als ze alsnog aan elkaar worden voorgesteld, spreekt Máxima niet over de prins uit Holland, maar over mala onda; Spaans voor een slecht humeur. Máxima moet het hebben van dat soort gewiekste kwinkslagen in de dialoog. Of zoals wanneer Máxima haar vader (Daniel Freire speelt Jorge) vertelt dat ze datet met een Nederlandse prins en hij reageert: ‘Hij is toch niet de oudste?’

Máxima, gebaseerd op het gelijknamige boek van Marcia Luyten, laveert telkens heel knap tussen de bovengenoemde luchtige scènes en de plechtstatigere momenten uit het leven van Máxima. Zoals wanneer de Nederlandse pers lucht krijgt van de romance tussen de twee en de Argentijnse in New York, waar ze werkt als bankier, de hele dag door paparazzi wordt achtervolgd. Een relatie aangaan met een prominent persoon blijkt soms een beproeving. Hoewel Máxima bovenal een romantisch sprookje is, dat ook nog eens uitstekend is gecast. Vanaf het eerst moment dat Lakemeier als Willem-Alexander in beeld verschijnt, klopt het.

© Tom Arkenbout / Millstreet Films

De acteur speelt niet per se een uitvergrote versie van Willem-Alexander, maar moet het hebben van subtiliteiten. Een vleugje verbetenheid met een ferme blik wisselt hij prompt af met een warmhartige geste. Net zoals de meeste Nederlanders de koning van televisie kennen. Hetzelfde geldt voor Chaves, die het flamboyante karakter van Máxima helemaal in de smiezen heeft. Sowieso is het fijn aan de serie dat de personages zichzelf serieus nemen zonder te vervallen in onnodige speeches of clichématige gedragingen. Regisseurs Saskia Diesing, Joosje Duk en Iván López Núñez zijn er echt in geslaagd om de kijker een bijna voyeuristisch inkijkje te geven in het leven van Máxima.