Máxima: in gesprek met actrice Delfina Chaves en biograaf Marcia Luyten Videoland , RTL 4 , Interviews • Gisteren • leestijd 9 minuten • bewaren

© Martijn van Gelder / Millstreet Films

Prachtige locaties, een internationale cast en natuurlijk de iconische uitspraak: ‘Hij was een beetje dom.’ In gesprek met hoofdrolspeler Delfina Chaves en biograaf Marcia Luyten over de dramaserie Máxima.

Na Juliana (Prinses van Oranje) en Bernhard (Schavuit van Oranje) heeft nu ook onze huidige koningin haar eigen dramaserie.

Videoland noemt de zesdelige reeks, gebaseerd op de bestseller van Marcia Luyten, kortweg Máxima en ronkt daar achteraan dat het zijn duurste productie tot nu toe is. Hoeveel geld er precies mee is gemoeid, blijft dan weer geheim.

Maar de eerste afleveringen tonen direct hoe rijk de productie oogt: er is gefilmd op prachtige locaties in Sevilla, Madrid, New York, Brussel, de Veluwe en Rotterdam. Krezips Jacqueline Govaert schreef voor elke aflevering een speciale song. Regisseur Saskia Diesing (Dorst, De zitting) werkte met een internationale cast, onder wie hoofdrolspelers Delfina Chaves (27) en Martijn Lakemeier (29) als het koningskoppel. Ook buiten de set sloeg de vonk over, vertellen beiden stralend tijdens een bijeenkomst op Soestdijk.

We volgen Máxima Zorreguieta in de serie vooral in haar jonge jaren. Van haar eerste ontmoeting met Willem-Alexander op een feest in Andalusië – zij wervelend op de dansvloer, hij in een poging daartoe – tot aan haar verloving. We zien intieme seksscènes in haar appartement in New York en haar ongemakkelijke eerste ontmoeting met destijds koning Beatrix. Ook: de reactie van haar ouders als ze vertelt dat ze een Nederlandse prins date: ‘Hij is toch niet de oudste hopelijk?’ En, via ingenieuze flashbacks en -forwards, krijgen we nog een inkijkje in andere fases van haar leven.

Een gesprek met de Argentijnse hoofdrolspeler Delfina Chaves – die tot nog toe alleen in haar geboorteland rollen speelde – en journalist/bestsellerauteur Marcia Luyten over de totstandkoming van de biografie Máxima: moederland, en de serie die in de wandelgangen de polderversie van The crown wordt genoemd.

Jullie hebben de serie net voor het eerst gezien, wat vonden jullie ervan?

Delfina: ‘Allereerst vind ik het moeilijk om naar mezelf te kijken, zeker zes uur achter elkaar. Ik zal daar nooit aan wennen. Maar ik was onder de indruk, geëmotioneerd zelfs. We hebben hier acht maanden keihard met z’n allen aan gewerkt en zijn de hele wereld over gereisd. Om dan zo’n mooi, bijna liefdevol resultaat te zien… Bovendien vond ik het belangrijk dat we lol hadden met elkaar, dat zie je er ook aan af. Heel bijzonder want we waren met zoveel verschillende mensen en nationaliteiten: Nederlanders, Duitsers, Spanjaarden, Argentijnen en Engelsen van uiteenlopende leeftijden’.

© Martijn van Gelder / Millstreet Films

Marcia: ‘Ik vond het heel spannend om de reeks te bekijken. Ik realiseer me dat het drama is, maar wel gemaakt naar mijn boek waarin alles klopt. Ik heb Máxima’s hele leven geresearched. Ik ben overdonderd en opgetogen door het resultaat. Het script – ik heb destijds meegelezen – is ontzettend goed en het spel is overtuigend. Mijn boek stopt eerder, maar de serie gaat vanuit New York naar Sevilla verder tot aan de verloving. Gaandeweg kom je steeds meer te weten over de geschiedenis van Máxima’s vader Jorge. Via terugblikken zie je de familie op de pampa’s of in Buenos Aires door de ogen van Máxima. Op die manier zie je wat zij heeft meegekregen over het verleden van haar vader. Ontzettend knap gedaan.’

Hoe zijn jullie betrokken geraakt bij de serie?

Delfina: ‘In november 2022 kreeg mijn agent een telefoontje: of ik auditie wilde doen voor de rol van Máxima. De makers waren al enige tijd op zoek, maar hadden haar nog steeds niet gevonden. Ik zei: ja, maar dacht direct: ik heb geen schijn van kans. De uitdaging was zo groot en eigenlijk te mooi om waar te zijn: een internationale productie, werken met fantastische collega’s. Daarnaast was ik gewend om ‘nee, sorry’ te horen. Ik moest een lange monoloog inspreken en mailen naar de makers. Een week later hoorde ik tot mijn verrassing dat ze naar Buenos Aires zouden komen zodat ik een scène zou kunnen opnemen met de acteur die Willem-Alexander zou spelen. Er waren nog zes anderen voor mijn rol in de race. Allemaal Argentijnse actrices. Dat vond ik mooi. Het getuigt van respect naar onze cultuur dat ze geen Europese of Amerikaanse wilden. Ik denk ook dat zij een ander gevoel uitstralen. Na die auditie in Buenos Aires hoorde ik binnen een week dat ik de rol had.’

© Martijn van Gelder / Millstreet Films

Marcia: ‘Mijn boek kwam uit in 2021. De dag na verschijning stak producent Rachel van Bommel van Millstreet Films meteen haar vinger op. Zij wilde er een serie van maken. Het is dan altijd afwachten of dat ook werkelijk gebeurt. Toen duidelijk werd dat de reeks er zou komen, ben ik zeker niet aan de zijlijn blijven staan. Ik zei: als je mijn boek gebruikt als basis kun je dat niet zomaar mengen met andere verhalen. Er zijn bijvoorbeeld twee Argentijnse boeken geschreven door roddeljournalisten over Máxima waarin allerlei verzinsels staan. Terwijl ik erop gebrand ben dat alles klopt. Dingen die ik niet geverifieerd kreeg, heb ik weggelaten. Uiteraard snap ik dat de serie gedramatiseerd is. Mijn criterium: alles wat je dramatiseert, had gebeurd moeten kunnen zijn. Aperte roddels of leugens horen daar niet bij. Met die bril op heb ik advies gegeven. Zo zie je in de serie het fictieve personage Thomas Wagenaar, gespeeld door Jacob Derwig. Hij is door het hof gezonden om haar wegwijs te maken en te helpen met het protocol, de etiquette en om mensen te leren kennen. In het echt waren dat verschillende mensen, onder wie diverse hofdames en Andrée van Es.’

© Martijn van Gelder / Millstreet Films

Delfina, kende jij Máxima en haar geschiedenis voor je de rol kreeg?

‘Eerlijk gezegd wist ik bijna niets over haar. Ja, dat ze Argentijns is en koningin van Nederland. Meer niet. Ik was ontzettend jong, net vijf, toen de trouwerij live op televisie werd uitgezonden in Argentinië. En ik had geen bijzondere interesse in het fenomeen royalty. Ter voorbereiding op de rol heb ik mij verdiept in monarchieën in het algemeen en die in Nederland in het bijzonder. Er ging een wereld voor mij open. Achteraf denk ik dat het misschien wel beter was dat ik weinig kennis had: daardoor had ik ook geen last van vooroordelen. Dat verbaasde me eigenlijk het meest: dat iedereen zo’n uitgesproken mening over haar heeft. Over de manier waarop ze zich gedraagt, waarom ze met Alexander is, haar drijfveren, haar kleding, hoe ze met haar dochters omgaat. Dan lees ik golddigger, social climber en nog minder vleiende termen. Best erg. Zij kan zich niet verdedigen. En ze had een mooie carrière in New York die ze opgaf voor Willem-Alexander. Mensen en journalisten roepen en schrijven vaak maar wat, terwijl ze haar helemaal niet kennen. Wat ik van haar gezien heb en in de gedramatiseerde versie komt zij op mij over als een empathisch persoon. Iemand die haar best doet om anderen op hun gemak te stellen.’

© Martijn van Gelder / Millstreet Films

Marcia, waar kwam jouw interesse vandaan om een boek over Máxima te schrijven?

‘Wij zijn nagenoeg even oud. Ik wist dus dat ze vijftig zou worden en vroeg mijn uitgever uit nieuwsgierigheid: wie schrijft voor die gelegenheid eigenlijk haar biografie? Niemand. Toen kreeg ik de vraag: waarom doe jij dat niet? Ik dacht eerst: ben je gek, ik ga niet in de struiken liggen bij een paleis. En: de kans is klein dat we medewerking krijgen, haar privéleven is heilig. Het was een long shot, maar ik schreef toch een brief naar het hof en hoorde later via de RVD dat ik toegang kreeg tot alle mensen om haar heen behalve Willem-Alexander. Iedereen werd door haar aangemoedigd met mij te praten. Ik maakte duidelijk dat ik wel een onafhankelijke biografie zou maken, het boek is dus ook niet geautoriseerd. Ik ontdekte tijdens mijn research dat zij echt een kind van haar tijd en omgeving was. Een product van het Argentinië van de jaren 70/80/90, net als haar familie. Dan ga je lijnen trekken en zie je hoe de historie bepalend is geweest voor de loopbaan van haar vader. Ik ging graven hoe hij terecht kwam bij de junta van Videla, of dat te begrijpen was en op welk punt dat zeer moeilijk werd. En hoe pijnlijk dat werd in aanloop naar de verloving van Máxima en Alexander. En ik zag hoe ze van het leven hield: van dansen en zingen, van kinderen. Een vriendin zei: zij is waarschijnlijk een leuk en goed wijf met wie we het prima zouden kunnen vinden. Maar ze leidt zo’n ander leven, daar zouden wij waarschijnlijk nooit voor kiezen.’

© Francesca Pagani / Millstreet Films

Snappen jullie haar keuze en die voor Willem-Alexander? De serie toont haar in de eerste scènes nadrukkelijk als mondaine onafhankelijke vrouw, terwijl hij stuntelt in zijn te wijde Donald Trump-pak?

Delfina: ‘Ik vind het niet respectvol om over hun relatie te praten. Ik weet soms zelf niet waarom ik mij tot iemand aangetrokken voel. Ik weet wel dat liefde op onverwachte momenten verschijnt. Ik vind het mooi dat zij daarvoor offers heeft gebracht. Dat ze tegen de stroom in zwom en haar eigen plan trok terwijl ze allerlei waarschuwingen kreeg. Ze volgde haar hart en emoties.’

Marcia: ‘Haar keuze is inderdaad fascinerend. Ze was vrijgevochten en maakte carrière. Ze was succesvol in een tijd dat het up or out was in New York. En zij ging up. Tijdens mijn onderzoek ontdekte ik dat ze niet meteen heel erg verliefd op hem was. Hij moest haar echt veroveren. Maar ze konden het direct ongelofelijk goed vinden. Ze hebben dezelfde soort humor, beiden zijn dol op reizen en het verkennen van de wereld en ze houden van skiën. In Sevilla raakten ze niet uitgepraat, terwijl hun ontmoeting begon met een soort conflict. Zij maakte op verzoek van de gastheer foto’s voor zijn archief, Alexander dacht aan paparazzi en vroeg of ze daarmee wilde stoppen.’

© Tom Arkenbout / Millstreet Films

Is het ingewikkelder om een bestaand persoon te spelen dan een fictief personage?

‘Ja en nee. Bij een verzonnen karakter kan ik veel meer zelf invullen. Met het spelen van Máxima loop ik het gevaar dat iedereen mij steeds met haar vergelijkt. Maar ik heb ook een onuitputtelijke bron van inspiratie. Ik heb video’s gezien, interviews gelezen, foto’s bekeken, de muziek beluisterd waar ze van houdt. Ik ben taalles gaan volgen vanwege die lange monoloog tijdens haar uitgebreide persconferentie. Maar redelijk Nederlands spreken is echt iets anders dan emotie kunnen overbrengen in die taal, me er comfortabel bij voelen.

Ik heb leren fietsen en ik ontdekte dat er dus mensen zijn die om zes uur ’s avonds al aan tafel gaan. Daar had ik echt nog nooit van gehoord. Daarnaast volgde ik ook nog Engelse les, want ook die taal moest ik beter leren beheersen. Uiteindelijk zie je mijn interpretatie van Máxima. Ik ben natuurlijk geen imitator, maar een acteur. Wij vullen in wat er achter gesloten deuren gebeurd zou kunnen zijn.’

© Martijn van Gelder / Millstreet Films

Marcia, vind jij Delfina een goede Máxima?

‘Ik vind haar ontzettend goed. Qua uiterlijk lijkt zij niet 100 procent op haar. Maar wat betreft energie en uitstraling is zij heel erg de jonge Máxima. Ook heeft ze dezelfde lage stem, dat heesje. En ze heeft iets geks, dat vrolijke en enorm levendige. Zo van: tada… hier ben ik. Ik heb geen inspraak in de keuze voor haar gehad. Maar toen ik Delfina voor het eerst zag op televisie bij RTL dacht ik meteen: ik snap heel goed dat zij het is geworden.’

In het begin van de serie zitten behoorlijk intieme seksscènes. Hoe kijk je daarnaar Marcia?

‘Ik dacht eerst: huh? En het voelt even ongemakkelijk als je aan de “echte” Máxima en Willem-Alexander denkt. Het zit ook niet in mijn boek, ik ben nooit in hun slaapkamer geweest. Maar dit is een ander medium, een gedramatiseerde verfilming en het is niet slecht gedaan. Stijlvol met veel suggestie.’

De koningin heeft zich laten ontvallen dat ze de serie niet gaat bekijken. Wat vinden jullie daarvan?

Delfina: ‘Dat respecteer ik. Het is haar keuze. Bovendien: ze kent haar eigen levensverhaal toch al? En misschien wordt ze wel nerveus van naar zichzelf kijken. Ik ken dat gevoel maar al te goed.’

© Tom Arkenbout / Millstreet Films

Marcia: ‘Ik begrijp dat ze dat zegt. Wanneer ze kijkt, moet ze zich ertoe verhouden. Gaan mensen haar mening vragen. Maar ik durf er een goede fles wijn om te verwedden dat ze wel kijkt. De Windsors hebben ook The crown bekeken, biechtte Harry onlangs op. Verder is Máxima geen bang iemand. Ze is best stoer en dapper en hartstikke nieuwsgierig.’

Gaat de vergelijking met The crown op?

Delfina: ‘Ik weet het niet. Ik ben denk ik de enige op de hele wereld die de serie niet heeft gezien. Maar ik snap de aantrekkingskracht van royalty wel. Mensen zien het publieke leven van die families en gaan dan fantaseren wat er achter de dichte deuren in de paleizen gebeurt. Wat eten ze? Koken ze zelf? Welke gesprekken voeren ze? Op wie worden ze echt verliefd.’

Marcia: ‘Als mensen die vergelijking maken, vind ik dat een enorm compliment. Ik vind dat een fantastische serie. Rond The crown ontstond behoorlijk wat commotie, maar de makers hebben veel meer vrijheid dan wij genomen. Ik verwacht niet echt ophef over Máxima. Het meeste hebben we nu wel verteerd, alles is out in the open.’