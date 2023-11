Malum: enthousiaste low-budget horror Bioscoop , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Een jonge politievrouw heeft haar eerste dienst in het verlaten politiebureau waar haar vader zich een jaar geleden het leven benam. Dat pakt niet goed uit.

Een mooie locatie moet je nooit laten schieten en het afgedankte politiebureau in Louisville, Kentucky waar Malum is gefilmd, wordt ten volle benut. We zien alle hoeken en gaten van de gangen, kantoren en cellen. Jessica (Jessica Sula uit Split) is een beginnende jonge agente die op haar allereerste avond in haar eentje een dienst draait in het verder verlaten politiebureau. Ze treft eerst nog één andere agent aan, maar die smeert hem al snel naar het nieuwe, niet lege politiebureau omdat een enge sekte rellen in de stad veroorzaakt. Dezelfde sekte die een jaar eerder vier meisjes ontvoerde. Jessica’s vader redde er als politieagent drie, maar voor de vierde kwam hij te laat. Uit wroeging hierover draaide hij door en schoot hij twee collega’s dood en daarna zichzelf, zo zien we aan het begin van Malum. Hij deed dat in hetzelfde bureau waar Jessica, op eigen verzoek, die avond dienst heeft.

Erg waarschijnlijk is die opzet natuurlijk niet, maar Jessica is op zoek naar antwoorden en vanaf het begin van de film weten we al dat ze die gaat vinden ook. Net zoals we al snel weten dat het spookt op het bureau: de geesten van Jessica’s pa en van de slachtoffers van de sekte waren er rond. Wat volgt is een onafzienbare, waarlijk eindeloze reeks slopende jump-scares als de geesten Jessica belagen. Plus een oorverdovende reeks knalharde schoten als Jessica haar dienstwapen anderhalf uur lang onvermoeibaar blijft leegschieten op de spoken, op een zwerver die de vader is van het dode meisje en per ongeluk op een enorm varken dat de sekteleden hebben achtergelaten voor het bureau en dat Jessica zorgzaam in een cel opsluit met een bak water.

Tegen de tijd dat het varken het verhaal in trippelt, heb je als kijker al door dat deze film een vrij hoog onzin-gehalte heeft. Vanwege de beperkte locatie, die je al gauw als je broekzak kent en na een uurtje al als je tweede huis aanvoelt, en vooral door het onvermoeibaar acteren van Jessica Sula, die kan schreeuwen en schieten als de beste, blijf je tamelijk betrokken. Als de sekteleden zich aandienen bij het politiebureau, gaat de film volledig van de rails en krijgen we massa’s body-horror en de heel erg hilarische en tegelijk best enge demon te zien die de sekteleden vereren. We weten dan al dat dit niet goed gaat aflopen voor Jessica, maar ze krijgt een tien voor vlijt, want ze geeft niet op. Alle acteurs gooien de remmen volledig los als ze krijsend en zingend en klappend de waanzinnige climax bij elkaar acteren. Malum is volkomen knots, alleen geschikt voor genre-fans en met zichtbaar enthousiasme in elkaar gezet. Het gaat nergens over, maar soms is dat ook niet erg.