Mad Men-acteurs gecast in The Romanoffs • Nieuws • 07-08-2017

Na Mad Men herenigen John Slattery en Christina Hendricks met Matthew Weiner voor The Romanoffs.

Beide acteurs waren te zien in alle seizoenen van de door Weiner bedachte dramaserie op AMC. Weiner maakt volgend jaar zijn televisie-comeback op Amazon met The Romanoffs, een hedendaagse anthologie waarin we elke aflevering weer een stel nieuwe personages volgen. Deze personages zijn er echter allemaal van overtuigd dat ze afstammen van de beroemde Romanov-familie, die van 1613 tot 1917 over Rusland heerste. Verder werden ook Isabelle Huppert (onlangs voor een Oscar genomineerd voor haar rol in Elle van Paul Verhoeven ), Jack Huston (de man met het halve gezicht in Boardwalk Empire ), Amanda Peet (Brockmire) en Marthe Keller (Marathon Man) aan de cast van de serie toegevoegd.

The Romanoffs verschijnt in 2018 op Amazon. Mad Men is in zijn geheel terug te kijken op Netflix. Slattery en Hendricks kregen beide verschillende Emmy-nominaties voor de serie.