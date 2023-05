MacGyver krijgt vrouwelijke baas • Nieuws • 16-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Sandrine Holt ( House of Cards ) is de nieuwe baas van de Department of External Services in de reboot van MacGyver op CBS. De eerdere versie van haar personage werd in de jaren tachtig gespeeld door acteur Dana Elcar.

De naam is voor deze incarnatie dan ook veranderd van Pete Thornton naar Patricia Thornton. Volgens de omschrijving van CBS is ze ondanks haar leidinggevende functie, iemand die als voormalig agente in het veld ook graag zelf haar handen vuil mag maken. Holt zal debuteren in de eerste aflevering, die op 23 september wordt uitgezonden. De actrice heeft dit seizoen ook een bijrol in Mr. Robot. Ze dook daar al even op in het tweede deel van de door ons besproken seizoensopener

In de nieuwe versie van MacGyver neemt Lucas Till de titelrol over van Richard Dean Anderson. Tills meest bekende rol is waarschijnlijk die van Havoc in de X-Men -films. Achter de schermen zijn producenten Henry Winkler en John Rich opnieuw bij de serie betrokken en dat geldt ook voor geestelijk vader Lee David Zlotoff. Bekijk hieronder een eerste trailertje, waarin MacGyver weer allerlei alledaagse voorwerpen gebruikt om zich uit benarde situaties te bevrijden.