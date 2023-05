Luke Cage is kogelvrij in trailer voor Netflix-serie • Nieuws • 09-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Netflix-abonnees die Jessica Jones hebben gezien, maakten al kennis met de door Mike Colter gespeelde Luke Cage. De man met de ondoordringbare huid krijgt nu ook zijn eigen serie. Bekijk de nieuwe trailer.

Nadat een gesaboteerd experiment hem onverwoestbaar heeft gemaakt, slaat Luke Cage op de vlucht en probeert hij in alle rust een nieuw leven op te bouwen in Harlem. Maar wanneer zijn gemeenschap bedreigd wordt, moet hij toch weer uit de schaduw treden om onrecht te bestrijden. De trailer geeft ons een eerste blik op zijn grote vijand Cornell 'Cottonmouth' Stokes, gespeeld door Mahershala Ali uit House of Cards. Andere rollen zijn er voor onder andere Theo Rossi ( Sons of Anarchy ) en Rosario Dawson ( Daredevil , Jessica Jones ).

Netflix stelde Cheo Hodari Coker ( Notorious , NCIS: Los Angeles ) aan als showrunner van Luke Cage. Alle afleveringen van het eerste seizoen – in totaal 13 stuks van elk 60 minuten – zijn vanaf 30 september te zien bij de streamingdienst. De titels van de afleveringen – er wordt geopend met Moment of Truth – zijn overigens allemaal vernoemd naar nummers van het legendarische hiphop-duo Gang Starr.