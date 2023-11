Love Has Won S01E01: bijzonder portret van eigenaardige sekte HBO Max , Documentaire , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 91 keer bekeken • bewaren

© HBO

Documentairemaker Hannah Olson toont in drieluik de perikelen rondom Amy ‘Moeder God’ Carlson, een sekteleider die in 2021 in gemummificeerde staat wordt aangetroffen op haar slaapplek.

De driedelige documentairereeks Love Has Won opent met naargeestige beelden van een politie-inval. Agenten vallen in Crestine Colorado op 29 april 2021 een woning binnen die van binnen helemaal is versierd met kerstlichtjes. Terwijl ze de kamers doorzoeken stuiten ze op een gemummificeerd stoffelijk overschot op een bed. Na onderzoek blijkt de mummie Amy Carlson te zijn, de sekteleider van de sekte Love Has Won. Documentairemaker Hannah Olson (zie ook haar fascinerende coronakroniek The Last Cruise uit 2021) gaat vervolgens terug in de tijd, en probeert uit te pluizen hoe het zover kwam.

Carlson, geboren in 1975, raakt zo rond het jaar 2000 in de ban van New Age en spiritualiteit. Gaandeweg begint ze te geloven dat ze God is en dat ze al meermaals is gereïncarneerd. Jaren later verzamelt ze een groep volgelingen om haar heen die enthousiast over hun ‘Moeder’ vertellen. Zo was Carlson ooit Jezus, Jeanne d’Arc en Marilyn Monroe. Altijd met als taak om het goede woord te verspreiden, wat dat ook moge betekenen: in archiefvideo’s spreekt Carlson in een soort opzichtig geïmproviseerde wartaal. Sowieso is de sekteleider, zo komt in de serie voorbij, vrijwel altijd onder invloed.

© HBO

Fascinerend aan deze serie is dat Olson de nadruk legt op het belang van internet voor deze sekte: op een gegeven moment besluit men via livestreams producten te gaan verkopen die helpen in het streven naar een ‘hoger gevibreerd bewustzijn’ – onder die producten bevinden zich ook brieven die zouden zijn opgesteld door de dan al enige tijd overleden acteur Robin Williams. Klinkt potsierlijk, maar Olson creëert vooral een sfeer waarin je medelijden krijgt met Carlson en haar discipelen. Het zijn mensen die misschien wel wisten dat ze de boel flesten, maar onder invloed blijven ze toch in hun eigen verzinsels geloven. Misschien wel uit winstbejag. Zo zijn sommige van Carlsons volgelingen nogal genadeloos als het gaat om het uitbuiten van nieuwelingen.

© HBO

Je voelt in de eerste aflevering dat Olson behoorlijk dicht bij haar hoofdpersoon komt, via een reeks aan interviews. Olson is gestuit op een sekte die anders is dan de anderen. Dat is overduidelijk te zien in hoe ze haar nieuwe project heeft geconstrueerd. Die verwonderende blik op de materie werkt aanstekelijk.