Locked In: Famke Janssen als venijnige schoonmoeder Netflix , Film , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 190 keer bekeken • bewaren

© Netflix

Nederlandse actrice is het hoogtepunt in verder gemankeerde psychologische thriller.

Oud-actrice Katherine (Famke Janssen) lijdt aan het zogeheten Locked-in syndroom. Ze zit opgesloten in haar lichaam. Ze kan alleen maar met een van haar ogen knipperen. De reden van Katherine’s miserabele staat is aan het begin van Locked In nog een mysterie. Verpleegkundige Nicky Mackenzie (Anna Friel) probeert daar echter achter te komen. Zij poogt te communiceren met Katherine door bij alle letters van het alfabet langs te gaan. Intussen onthullen flashbacks meer: zo spelen Katherine's adoptiedochter en haar stiefzoon een rol, evenals de lijfarts van de familie. Dit alles voelt al snel als een soort gemankeerde knipoog naar films als Cruel Intentions (1999).

Rose Williams speelt Lina, de vrouw over wie Katherine zich ooit ontfermde. Lina komt uit een arm gezin en Katherine gaf haar een nieuw leven. Jaren later wil Lina echter trouwen met Katherine’s stiefzoon Jamie (Finn Cole). Dat is een beetje viezig en bij Katherine een doorn in het oog: met het huwelijk zou Lina erfgenaam worden en recht hebben op het landgoed van de oud-actrice. Maar, en daar komt de maar: Lina blijkt al die tijd ook een affaire te hebben met familiedokter Lawrence (Alex Hassell), de man die Jamie veel te veel pijnstillers voorschrijft – waardoor hij nauwelijks kan functioneren.

© Netflix

Dit klinkt allemaal als bekend terrein. Een flinterdun plot, personages die elkaar gaslighten. Onderling gekibbel. Knipogen naar incest en andere perversiteiten. Maar echt vunzig of trefzeker wordt Locked In niet. Janssen speelt wel een memorabele rol, als een heerlijk venijnige schoonmoeder die oneliners als ‘ik moet straks de kruimels van mijn eigen eettafel opeten’ heerlijk van haar tong laat rollen. Van haar hadden we graag meer gezien.