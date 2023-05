Lionsgate geïnteresseerd in John Wick tv-serie

John Wick komt mogelijk naar televisie. Studio Lionsgate heeft plannen voor een tv-prequel over de huurmoordenaar.

De eerste John Wick-film was in 2014 een onverwacht groot succes voor Lionsgate. De prent werd gemaakt voor 20 miljoen dollar en bracht vervolgens wereldwijd ruim 80 miljoen dollar op. Hoofdrolspeler Keanu Reeves is vanaf volgende week te zien in de sequel en ook een derde film is in ontwikkeling, maar volgens regisseur Chad Stahelski en scenarist Derek Kolstad wordt er tevens gewerkt aan het scenario voor een prequel. Dat script zou Lionsgate willen verfilmen voor het kleine scherm, iets waar Stahelski en Kobald wel oren naar hebben. De rol gaat dan uiteraard hercast worden met een jongere acteur, net zoals Liam Neeson onlangs plaats maakte voor iemand anders in de tv-prequel van de Taken-films . Toevallig heeft Reeves zelf momenteel een tv-verfilming van de boekenserie Rain in ontwikkeling, waarin hij eveneens een huurmoordenaar zal gaan spelen. Chad Stahelski is bij Rain betrokken als producent.