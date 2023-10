Last Stop Larrimah: fascinerend vermissingsmysterie Netflix , Documentaire , Recensie • 20-10-2023 • leestijd 2 minuten • 1819 keer bekeken • bewaren

In een dorpje in de Australische outback is niets wat het lijkt.

Voor 16 december 2017 wonen er 11 mensen in het Australische gehucht Larrimah. Na 16 december 2017 zijn dat er 10. De 70-jarige Paddy Moriarty raakt namelijk vermist. Hij werd voor het laatst gezien toen hij met z’n hond de lokale pub verliet en op zijn quad naar huis reed. Dit mysterie is het uitgangspunt voor Last Stop Larrimah: een portret van een plek waar niets is wat het lijkt.

Documentairemaker Thomas Tancred neemt eerst uitgebreid de tijd om Larrimah en zijn inwoners te introduceren. Het zijn mensen die al decennia wonen in het dorp dat is gelegen in de Australische outback, honderden kilometers verwijderd van de Australische noordkust. In Larrimah schijnt de zon altijd. Het leeftempo ligt laag. Men laaft zich graag aan alcohol. Bijna alle geïnterviewden hebben een pilsje voor zich staan. Het dorp werd ooit, in de jaren 40 van de vorige eeuw, gesticht toen het begon te fungeren als het eindstation van het spoor naar de stad Darwin. Larrimah oogt idyllisch.

Maar het adagium ‘ons kent ons’ is niet van toepassing op de plaats van handeling, blijkt al snel. Er zijn namelijk onderhuidse vetes, die Tancred al snel aan het licht brengt. Zo heeft dorpeling Fran voor Moriarty's vermissing al járen mot met de beste man. Dat hun woonerven aan elkaar grenzen helpt ook niet mee. Fran, die bekendstaat om haar ambachtelijke vleespasteien, wordt het zwarte schaap van het dorp als ze haar man op een dag uit hun huis zet. Ze is zijn alcoholisme zat, evenals het feit dat hij haar niet steunt in haar ruzie met de buurman. En er speelt meer. In elke scène weet Tancred wel weer iets nieuws op te lepelen.

Zijn film zet de kijker aan het denken. Is zo’n dorps leven nog wel van nu? Want Last Stop Larrimah draait niet uitsluitend om de vermissingszaak maar geeft ook een historisch beeld van Australië; van mensen die op een dag op een plek zijn gaan wonen en zich aan die plek zijn gaan hechten. En die plek, ironisch genoeg, bestaat bij de gratie van die mensen. Dorpen als Larrimah, die ernstig vergrijzen, verdwenen in Australië met rasse schreden. Gelukkig heeft Tancred de dwarsverbanden, onaangenaamheden en mysteries vastgelegd voor het nageslacht.

Last Stop Larrimah, vanaf vrijdag 20 oktober 2023 op Netflix