Kit Harington in beeld voor Guy Fawkes-serie

Kit Harington is met de BBC in gesprek voor de hoofdrol in een historisch drama over Guy Fawkes. De miniserie zal bestaan uit drie afleveringen van elk 60 minuten.

Fawkes was in 1605 één van de sleutelfiguren in het Buskruitverraad; een samenzwering van een groep rooms-katholieken, die een deel van de heersende aristocratie uit de weg probeerde te ruimen, door Fawkes het Britse parlement op te laten blazen. De uiteindelijke verijdeling van die aanslag, wordt in Engeland nog altijd herdacht, door jaarlijks op 5 november vuurwerk af te steken. Harington heeft een persoonlijke band met het stukje geschiedenis. De acteur is namelijk een afstammeling van Robert Catesby; één van de samenzweerders die met Fawkes de aanslag voorbereidde. De invloed van Fawkes komt vandaag de dag vooral terug in de door hem geïnspireerde maskers, te zien in V For Vendetta en Mr. Robot en gebruikt door de hackersgroep Anonymous.

De serie draagt momenteel de werktitel Gunpowder en is afkomstig van de productiestudio achter Broadchurch en Humans. Harington liet eerder in interviews weten zelf bezig te zijn met een script over Guy Fawkes, maar het is nog onduidelijk of zijn schrijfwerk voor deze serie gebruikt gaat worden. De acteur keert in de zomer van 2017 terug als Jon Snow in het zevende seizoen van Game of Thrones . Ook is hij binnenkort te zien naast Guy Pearce, Dakota Fanning en Carice van Houten in de grimmige western Brimstone , de eerste Engelstalige speelfilm van regisseur Martin Koolhoven ( Oorlogswinter ).