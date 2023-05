Kim Rhodes te zien in Supernatural spin-off • Nieuws • 21-06-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Zender The CW heeft plannen voor een spin-off van Supernatural, die de titel Wayward Sisters mee zal krijgen.

De hoofdrol gaat naar Kim Rhodes, eerder in verschillende afleveringen van Supernatural te zien als sheriff Jody Mills. In het komende dertiende seizoen van de serie krijgt haar personage een ‘backdoor pilot’, oftewel een proefaflevering die tijdens het seizoen de deur naar een mogelijke spin-off openzet. In de aflevering ontfermt Mills zich over verschillende jongen vrouwen, die door een bovennatuurlijke tragedie weeskinderen zijn geworden. De groep moet in de spin-off door Mills gekneed worden tot een team dat bovennatuurlijke bedreigingen bestrijdt. Het is de bedoeling dat naast Mills ook andere bekende personages opduiken in Wayward Sisters. Eerder kreeg Supernatural tijdens het negende seizoen al eens een ‘backdoor pilot’, die uiteindelijk niet werd opgepikt als serie.

Supernatural is momenteel de langstlopende show op The CW. De dramaserie draait om de broers Sam en Dean Winchester, die het opnemen tegen allerlei monsters en demonen.