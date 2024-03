Kijktips voor het weekend: Hacks, Fallen, Damsel, De Joodse Raad en meer

© Carolina Romare / TV4

Verder gaat het zesde seizoen van The Rookie, waarvan eerdere seizoenen te zien zien bij Netflix en bij Videoland, woensdag van start op televisie.

Hacks (vrijdag 08/03, Netflix) Komische dramaserie over een doorgewinterde comédienne (een Emmy-winnende Jean Smart) die haar vaste plek in Las Vegas dreigt kwijt te raken en gekoppeld wordt aan een jonge tv-schrijfster uit Los Angeles. Lees de recensie.

Damsel (vrijdag 08/03, Netflix) Fantasyfilm van de regisseur van 28 Weeks Later, waarin een jonkvrouw (Millie Bobby Brown uit Stranger Things) denkt te mogen trouwen met een knappe prins, maar in werkelijkheid het offer is voor een draak. Bekijk de trailer.

To Kill a Tiger (vrijdag 08/03, Netflix) Bejubelde documentaire die dit weekend meedingt naar een Oscar. De film draait om een gezin uit India dat op zoek gaat naar gerechtigheid als hun tienerdochter het slachtoffer wordt van een afschuwelijke groepsverkrachting.

Blown Away S04 (vrijdag 08/03, Netflix) Competitieve realityshow uit Canada, waarin tien van de beste glasblazers ter wereld alles uit de kast halen om op de eerste plek te eindigen bij de kampioenschappen glasblazen en daarmee 100.000 dollar binnen te harken.

Zorro (vrijdag 08/03, Videoland) Avonturenserie afkomstig van de Spaanse tak van Prime Video, waarin Diego de la Vega in 1834 terugkeert naar Californië om de dood van zijn vader te wreken en daar als Zorro de arme bevolking te hulp schiet. Bekijk de trailer.

Endeavour S04 (vrijdag 08/03, Videoland) Britse misdaadserie die dient als een prequel op Inspector Morse, met Shaun Evans als een jongere versie van rechercheur Endeavour Morse in de jaren zestig. Roger Allam speelt zijn meer ervaren collega Fred Thursday.

Wonka (vrijdag 08/03, HBO Max) Familiefilm die eind vorig jaar in de bioscoop draaide, gebaseerd op het personage Willy Wonka uit het door Roald Dahl geschreven Charlie and the Chocolat Factory. Ditmaal zien we Timothée Chalamet als een jonge Wonka.

Mary & George (vrijdag 08/03, SkyShowtime) Historische dramaserie over de sluwe Mary Villiers (Julianne Moore), die haar zoon George (Nicholas Galitzine) aanspoort om de Britse koning te verleiden en zo zijn almachtige minnaar te worden. Bekijk de trailer.

Star Trek: Discovery (vrijdag 08/03, SkyShowtime) Star Trek-serie die voorheen te zien was op Netflix, maar nu worden de eerste drie seizoenen toegevoegd bij SkyShowtime. Het vierde seizoen volgt op 22 maart en seizoen vijf start op 5 april. Lees hier meer.

Queen of Tears (zaterdag 09/03, Netflix) Romantische komedieserie uit Zuid-Korea over de koningin van de warenhuizen en de prins van de supermarkten. Het koppel weet zich door een huwelijkscrisis heen te slaan, waarna hun liefde toch weer opnieuw opbloeit.

Fallen (zaterdag 09/03, NPO 2) Zweedse misdaadserie van de makers van The Bridge, over een agente (Sofia Helin) die achtervolgd wordt door de onopgeloste moord op haar verloofde. Ze werkt nu aan een cold case omtrent een verdwenen tiener. Lees hier meer.

Stella Blómkvist S02 (zaterdag 09/03, Canvas) IJslandse thrillerserie over een losbandige advocate (Heida Reed). In het tweede seizoen probeert ze tevergeefs haar obsessie voor haar ex-geliefde, die de huidige minister-president is, los te laten. Bekijk de trailer.

Eye Love You (zondag 10/03, Netflix) Romantische dramaserie uit Zuid-Korea over een vrouw met een telepathische gave die niet meer in de liefde gelooft. Maar wanneer ze de gedachten van een zachtaardige student niet kan begrijpen, vliegen de vonken alsnog over.

De Joodse Raad (zondag 10/03, NPO 1) Historische dramaserie met Pierre Bokma en Jack Wouterse als de voorzitters van een raad die tijdens WO II het contact onderhoudt tussen de Joodse gemeenschap in Amsterdam en de Duitse bezetter. Bekijk de trailer.

FBI (zondag 10/03, Veronica) Zondagavond is FBI-avond bij Veronica, met de première van het vijfde seizoen van FBI: Most Wanted, gevolgd door de start van het zesde seizoen van FBI en tot slot de start van het derde seizoen van FBI: International. Lees hier meer.

Young Royals S03 (maandag 11/03, Netflix) Zweedse dramaserie over een jonge prins die in opspraak raakt en door de koninklijke familie naar een kostschool wordt gestuurd, waar hij vervolgens veel over zichzelf leert. De finale van dit seizoen verschijnt 18 maart.

Turning Point: The Bomb and the Cold War (maandag 11/03, Netflix) Tweede deel in de reeks Turning Point-documentaires: in de eerste serie kwamen de aanslagen van 11 september aan bod en deze keer wordt de (nasleep van de) Koude Oorlog verder toegelicht.

Bodem (maandag 11/03, NPO 3) Komisch drama met Eva Crutzen. Ze geeft in de serie, die ze ook zelf schreef en regisseerde, gestalte de losbandige Cat, een vrijgezelle dertiger die een destructief bestaan leidt terwijl ze wegzakt in een rouwproces. Bekijk de trailer.

Murdoch Mysteries S03 (maandag 11/03, BBC First) Misdaadserie die zich afspeelt aan het einde van de 19e eeuw. De jonge detective William Murdoch (Yannick Bisson) gebruikt de nieuwste forensische technieken om misdrijven op te lossen. Lees hier meer.

The Cleaning Lady S03 (dinsdag 12/03, HBO Max) Thriller over een dokter uit Cambodja (Élodie Yung, bekend als Elektra in de serie Daredevil) die in Amerika aan het werk gaat als schoonmaakster en betrokken raakt bij de praktijken van een bende criminelen.

Bandidos (woensdag 13/03, Netflix) Mexicaanse avonturenserie waarin Miguel en Lilí een oude schat proberen op te vissen uit een oud Spaans scheepswrak. Ze schakelen daarvoor de hulp in van een stel bandieten, maar zijn niet de enigen die naar de schat zoeken.

The Rookie S06 (woensdag 13/03, Net5) Politieserie over John Nolan (Nathan Fillion uit Castle), een gescheiden veertiger die zijn langgekoesterde droom om agent te worden alsnog waar wil maken en in dienst treedt bij de politie in Los Angeles. Bekijk de trailer.

Girls5eva S03 (donderdag 14/03, Netflix) Muzikale komedieserie van producent Tina Fey (Unbreakable Kimmy Schmidt, 30 Rock) over een vergeten meidengroepje (met onder meer Sara Bareilles en Busy Philipps) dat plots weer in de schijnwerpers komt te staan.

24 Hours with Gaspar (donderdag 14/03, Netflix) Indonesische misdaadfilm waarin een privédetective nog 24 uur te leven heeft. Hij volgt een spoor van verwarrende aanwijzingen, waarvan hij hoopt dat deze hem uiteindelijk leiden naar zijn verdwenen vriend.

Art of Love (donderdag 14/03, Netflix) Turkse misdaadfilm waarin een agente van Interpol op zoek moet naar een beruchte kunstdief en ontdekt dat deze haar voormalige geliefde is. Ze bedenkt vervolgens een riskant plan om hem op heterdaad te kunnen betrappen.

From Dreams to Tragedy: The Fire that Shook Brazilian Football (donderdag 14/03, Netflix) Documentaire over een tragisch voorval bij een voetbalclub in Brazilië, waarna de in rouw gedompelde nabestaanden, die ook aan het woord komen, zochten naar antwoorden.

Invincible S02 (donderdag 14/03, Amazon Prime Video) Animatieserie van de bedenker van The Walking Dead, waarin een tiener door zijn oppermachtige vader wordt klaargestoomd voor een leven als superheld, maar dan op een aantal erg duistere geheimen stuit.

Frida: A Self Portrait (donderdag 14/03, Amazon Prime Video) Documentaire over de Mexicaanse kunstschilder Frida Kahlo – die ooit gespeeld werd door Salma Hayek in de biopic Frida – wiens kunstwerken gekenmerkt werden door een kleurrijk surrealisme.

The Girls on the Bus (donderdag 14/03, HBO Max) Politieke dramaserie over een aantal concurrerende journalisten die tijdens hun verslaggeving van de presidentsverkiezingen in Amerika samen rondreizen en zo een hechte band opbouwen. Bekijk de trailer.