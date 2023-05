Kijktip: Les Invisibles (NPO) • TV , Recensie • 17-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Verhalen over depressie, schaamte, eenzaamheid, leugens en bedrog in het indrukwekkende Les invisibles.

In het kader van Europride wordt de Franse documentaire Les invisibles (2012) herhaald, een indrukwekkende en cinematografisch prachtige film over de coming-out van 11 hoofdpersonen, die inmiddels bejaard zijn. Twee jaar lang researchte regisseur Sébastien Lifshitz en vervolgens nam hij urenlange interviews af. Zwart-witfoto’s en -films nemen de kijker mee terug in de tijd. Verhalen over depressie, schaamte, eenzaamheid, leugens en bedrog. Maar ook over geluk, liefde, seks en vrijheid. Een werkelijk prachtige film met maar één conclusie: het buitensluiten van mensen op grond van wat dan ook laat diepe sporen na. Les invisibles kwam uit in 2012, net toen in Frankrijk het homohuwelijk en de adoptierechten onder vuur lagen. Het massale verzet hiertegen zegt genoeg. Er is nog een lange weg te gaan.

2doc: Les Invisibles, woensdag 17 augustus, NPO 2, 23:20 uur