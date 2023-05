Kijktip: De Missie (NPO) • NPO , TV • 11-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

‘Binnen iedere organisatie heb je toppers en mensen die duidelijk geen topper zijn. Ik wil niet zeggen dat ik nou bij de toppers hoor, maar….’

‘Binnen iedere organisatie heb je toppers en mensen die duidelijk geen topper zijn. Ik wil niet zeggen dat ik nou bij de toppers hoor, maar….’ Aan het woord is kolonel Joost de Wolf in de documentaire De missie van Robert Oey. De zelfverzekerde en uitgesproken militair is de ideale hoofdpersoon van deze film, waarin hij – vanaf april 2014 – vanuit de Malinese hoofdstad Bamako verantwoordelijk wordt voor alle militaire operaties van de VN-missie MINUSMA in het Afrikaanse land. Zoals u weet, vertrokken destijds ruim vierhonderd Nederlandse mannen en vrouwen naar het door een burgeroorlog geplaagde Mali om politieagenten op te leiden en inlichtingen te verzamelen. Verlenging van de missie, die eind dit jaar afloopt, is nog steeds een twistappel tussen de regeringspartijen PvdA en VVD. Regisseur Oey mocht De Wolf bijna twee jaar lang volgen, en dat levert een bijzonder inkijkje op in de totstandkoming (De Wolfs sollicitatie op het VN-hoofdkantoor in New York) en verwezenlijking (in Bamako trof hij een organisatie in chaos aan) van een Nederlandse bijdrage aan een lastige internationale vredesmissie (al na een maand vond een aanval plaats die de situatie ter plaatse totaal veranderde). Verplichte kost voor militaire én politieke junkies.

Teledoc: De missie, maandag 11 juli, NPO 2, 20:25 uur