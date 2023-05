Kijktip: 2Doc: 1994, the bloody miracle • TV • 16-03-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Op 27 april 1994 werd de ANC officieel en legaal gekozen tot de regerende partij van Zuid-Afrika

De toen 75-jarige Nelson Mandela werd president. Het betekende het einde van de Apartheid, een historisch keerpunt waar niet alleen de zwarte bevolking in Zuid-Afrika, maar de hele wereld naar uit keek. De ontluisterende documentaire 1994 toont de andere kant van dat hoopgevende verhaal. Want in een orgie van landelijk geweld, probeerden sommigen de eerste vrije verkiezingen te dwarsbomen. In deze 2Doc-aflevering komen zij, verantwoordelijken voor ontelbare doden, uitgebreid aan het woord en kijken zij terug op hoe ze Zuid-Afrika bijna op de knieën wisten te krijgen.

2Doc: 1994, the bloody miracle, 16 maart, NPO 2, 00:05 uur