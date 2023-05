Kijktip: De verdeelde Staten van Amerika • TV • 09-04-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

‘Ik ga naar het circus als de optredens voorbij zijn, en ik kijk naar wat er op de grond ligt en wat er in de asbakken zit.’ Zo omschrijft de Amerikaanse cineast Michael Kirk in Variety zijn werkwijze bij het maken van Divided States of America, een vier uur durende documentairereeks over de acht Obama-jaren en de diepe ideologische kloven die in die periode tot stand kwamen in de Amerikaanse politiek. Kirk koos ervoor twaalf gebeurtenissen te bestuderen en in een context te plaatsen – iets wat ons stervelingen, die proberen wijs te worden uit de constante stroom nieuwtjes en twitterberichten, gewoonweg niet lukt. ‘Briljant en destabiliserend,’ oordeelde Variety.

De verdeelde Staten van Amerika, 10 april, Canvas, 20:30 uur