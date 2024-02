Juliet: Vlaamse politieserie gaat in maart van start op VRT 1

De Vlaamse serie Juliet werd vorige maand toegevoegd aan het aanbod van Videoland, maar het politiedrama is vanaf zondag 3 maart tevens wekelijks op televisie te zien bij VRT 1. Juliet volgt rechercheur Juliet Dumon (Charlotte De Bruyne uit De Twaalf), die na het onverwachte overlijden van haar vader vanuit Brussel terugkeert naar haar geboortedorp De Haan. Daar probeert ze een pleeggezin te vinden voor haar nichtje Chloe (Amber Naert), terwijl ze tijdelijk aan de slag gaat bij de lokale politie. Samen met haar nieuwe collega Jamal (Nabil Mallat) onderzoekt ze de gruwelijke moord op een kwetsbaar tienermeisje met een duister dubbelleven. Juliet is het eerste tv-project van auteur Hilde Vandermeeren, die bekend is van haar misdaadromans. Rik D’hiet (Flikken Gent) was een van de scenaristen en Anke Blondé (Red Light) tekende voor de regie.