Juliet S01E01: uitstekende hoofdrolspeler; ietwat clichématig plot

Charlotte De Bruyne, bekend van dramaserie De Twaalf , laat in Juliet haar veelzijdigheid als actrice zien. De Bruyne speelt Juliet Dumon, een rechercheur uit Brussel die tijdelijk in de kustplaats De Haan aan het werk gaat. Als ze aan een moordzaak werkt, dan hanteert ze een zakelijke houding, maar Dumon fungeert ook als een soort warmhartige maar gedecideerde surrogaatmoeder voor haar nichtje Chloë – voor haar zoekt de hoofdpersoon een nieuw gezin. Bovendien kampt de rechercheur met onverwerkt trauma, wat te zien is in flarden die tussen de scènes in het beeld in schieten.

De makers, onder wie regisseur Anke Blondé (The Best of Dorien B.), proberen in die zin een écht mens van vlees en bloed te maken van Dumon. Daar slagen ze in de pilotaflevering van Juliet goeddeels in. Hoewel de plot zelf niet veel om het lijf heeft. Het personage van De Bruyne zoekt naar de moordenaar van een jonge vrouw die in het water is gevonden – in de openingsscène is al te zien hoe ze om het leven komt; doordat een zak met gewicht aan haar voeten is gebonden. Terwijl ze aan de zaak begint te werken wordt ze uiteraard door haar nieuwe mannelijke collega’s met argusogen aangekeken.