Jen Kirkman, Just Keep Livin’: Serieus-geestig en compromisloos

Komiek Jen Kirkman is twee jaar ouder (en grappiger).

‘Als je een vrouw wil complimenteren, noem dan iets van haar outfit en roep geen lekkere tieten.’ Op gevatte wijze uit Jen Kirkman in haar nieuwe Netflix-special Just Keep Livin’ haar ongenoegen – onder meer over mannen. Maar ze gaat ook een stap verder: ze komt met dit soort (werkbare) oplossingen voor seksisme. Desalniettemin zijn het vooral deze tirades – waarin Kirkman acteert als een onnavolgbare komische tornado – waarmee ze probleemloos de zaal weet te bespelen. Zoals wanneer ze vertelt over de kleinerende reacties die ze kreeg toen ze alleen op vakantie ging naar Italië: ‘Ga je zonder je vriend?’

Kirkman (42), bekend geworden als bijdrager en schrijver bij de show van Chelsea Handler ( Chelsea Lately) , vertelt dat ze twee jaar ouder is sinds haar vorige Netflix-special I’m Gonna Die Alone (And I Feel Fine) : ‘Complimenteer me niet met hoe jong ik eruit zie. Alsof ik eruit wil zien als een twintiger met vier huisgenoten.’ Ze spreekt haar publiek op een compromisloze serieus-geestige wijze aan op zijn (of haar) wereldbeeld: ‘Verkrachting bestaat, en ik blijf erover praten zolang jullie (mannen) het blijven doen. Vervolgens vertelt ze over ongesteldheid, tegen de achtergrond van haar katholieke opvoeding: ‘Vrouwen zijn drie tot vijf dagen per maand een hoer.’

De grappen, die netjes zijn uitgewerkt, en samen een aardig coherent geheel vormen, gaan telkens vergezeld met vleselijke beeldspraak – en dat valt niet altijd in de smaak. Denk aan abortussen, babyluiers, haar tattoo (zie de titel) en de ernstige gevolgen van meditatie – als je in de file zit. Maar de treffendste grap/gedachte is misschien wel Kirkmans opmerking over vrouwenkomedie: ‘Dat bestaat niet, want vrouwen zijn ook individuen.’ Vrouwenkomedie, een mannelijke constructie, wordt derhalve vaak door mannen genoemd als een genre. Kirkman slaagt erin om dit soort misverstanden uit de weg te helpen, én grappig te blijven.

Jen Kirkman, Just Keep Livin’, sinds 3 januari bij Netflix