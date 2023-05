Jack Whitehall reist door Azië voor Netflix-show • Nieuws • 23-08-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Jack Whitehall en zijn vader gaan op road trip door Azië in Jack Whitehall: Travels with My Father.

De zesdelige documentaire van de Britse komiek debuteert in september op Netflix. Naast zijn stand-up is Whitehall tevens bekend van series als Fresh Meat en Bad Education, plus zijn gastoptredens in programma’s als QI, Have I got News for You en The Graham Norton Show. In zijn nieuwe Netflix-project trekt hij door Thailand, Vietnam en Cambodja. Hij volgt daarbij een route die vaak gebruik wordt door rondtrekkende studenten in hun tussenjaar. Whitehall krijgt gezelschap van zijn vader Michael (ooit de manager van bekende acteurs als Colin Firth en Judi Dench), met wie hij een hechtere band op wil bouwen. Vader en zoon waren eerder al ooit samen de presentatoren van het BBC-programma Backchat.

Jack Whitehall: Travels with my Father verschijnt 22 september op Netflix.