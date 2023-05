Jack Ryan: de volledige teaser trailer van NYCC

Het eerste volwaardige voorproefje op de Amazon-serie debuteerde dit weekend op de New York Comic Con. De door Krasinski gespeelde Ryan is hier een data-analist bij de C.I.A. en begraaft zich op kantoor het liefst onder een berg papierwerk. Zijn baas (Wendell Pierce uit The Wire en Suits ) besluit hem echter over te plaatsen naar Jemen, waar plots hele andere vaardigheden van hem vereist worden. Abbie Cornish (Limitless) geeft in de serie gestalte aan Cathy Muller, een personage dat in de Jack Ryan-films werd gespeeld door actrices als Anne Archer en Keira Knightley. Achter de schermen is Carlton Cuse (Lost) de showrunner. Cuse beloofde op Comic Con ook een verscheidenheid aan Moslim-personages.